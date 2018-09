Corendon berispt om misleidende reclame

Reisorganisatie Corendon is door de Reclame Code Commissie (RCC) opnieuw op de vingers getikt vanwege misleidende tarieven voor een reis naar Bali op de website van het bedrijf. Een persoon die bij Corendon een reis naar het Indonesische eiland had geboekt voor de prijs van 860 euro, kreeg enige uren later te horen dat deze prijs onjuist was en werd gevraagd om nog een 432 euro bij te betalen.

De reisaanbieder trok het prijsaanbod aan de klant in en verwees daarbij naar de algemene voorwaarden waarin onder meer staat dat reisorganisaties foutief vermelde reissommen mogen herroepen. Volgens Corendon had het een typefout gemaakt, maar de commissie wees dat bezwaar van de hand.

De reclame is volgens de RCC misleidend omdat de getoonde prijzen niet dusdanig laag waren dat deze als fout herkenbaar konden zijn. Corendon had volgens de RCC de boeking niet mogen herroepen op basis van de algemene voorwaarden en op deze manier reclame maken. De RCC beveelt Corendon om voortaan niet meer op een deze manier reclame te maken.