Eerste Kamer onderzoekt integriteitsregels

De Eerste Kamer gaat haar eigen integriteitsregels tegen het licht houden. De woordvoerder van de senaat bevestigt berichtgeving hierover in dagblad Trouw. Eerder deze week ontstond ophef over de zakelijke belangen van VVD-senator Anne-Wil Duthler.

De fracties gaan hun eigen regels op gebied van integriteit nog eens onder de loep nemen. Daarnaast gaat de griffie een inventarisatie maken van de huidige Kamerregels op dat vlak. Dit zal dan uitmonden in een speciale bijeenkomst in oktober of november waar de kwestie wordt besproken.

Onderzoeksplatform Follow the Money meldde dat Duthler in juli 2014 stemde over een wetsvoorstel waarin adviezen van haar eigen bedrijf waren opgenomen. Duthler ontkent haar rol als senator te hebben ingezet voor zakelijke belangen.