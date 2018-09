Groen licht voor langer ouderschapsverlof

Het partnerverlof na een geboorte kan volgend jaar van twee naar vijf dagen. Vrijwel de hele Tweede Kamer schaarde zich tijdens een debat achter het plan, hoewel meerdere partijen liever een nog langer ouderschapsverlof hadden gezien.

De vijf vrije dagen voor de partner van de moeder worden volledig betaald. Vanaf 2020 krijgen werknemers in het eerste half jaar na de geboorte recht op nog eens vijf weken verlof tegen 70 procent van het loon.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is trots over de uitbreiding. Het is goed voor de band tussen ouder en kind en het is goed voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, vindt hij: ,,Een grote sprong vooruit.”