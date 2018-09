Herdenking Oss te volgen in voetbalstadion

Inwoners van Oss en belangstellenden kunnen de herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding van het spoorongeval op maandag 8 oktober via grote beeldschermen volgen in het voetbalstadion van TOP Oss. De bijeenkomst zelf in het plaatselijke theater De Lievenkamp is alleen toegankelijk voor direct betrokkenen en andere genodigden.

Ook komt er een live-uitzending van de samenkomst via televisie. Informatie over tijdstip en programma volgt later, meldt de gemeente.

Bij het ongeluk vorige week donderdag reed een stint, een elektrische bakfiets, door nog onbekende oorzaak door een gesloten spoorboom. Vier kinderen kwamen om door de botsing met een trein. Een vijfde kind en de medewerkster van de kinderopvang die het voertuig bestuurde, raakten zwaargewond maar verkeren inmiddels niet meer in levensgevaar.