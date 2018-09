Mogelijk lachgas in fles verdachte Den Haag

De man die woensdag in Den Haag werd ingerekend door een antiterreureenheid van de politie, had een gasfles bij zich waar mogelijk lachgas in zat. De politie meldt dat de verdachte 22 jaar is en uit Zoetermeer komt. Hij zit nog vast voor verhoor en de politie zegt alle scenario’s te onderzoeken.

De politie zette veel eenheden in, waaronder het speciale Rapid Response Team nadat een melding was binnengekomen over een man die de Arabische leus ,,Allahu Akbar” zou hebben geroepen. Een tankstation aan de naastgelegen Fruitweg werd uit voorzorg ontruimd. De man zat aan de Telexstraat in een auto en liet volgens omstanders gas uit een fles ontsnappen. De politie verdenkt hem van bedreiging.

Onderzoek moet nog uitwijzen of het vermoeden klopt dat in de gasfles het relatief vrij onschuldige lachgas zat, ofwel distikstofmonoxide. Het wordt onder meer toegepast als narcosemiddel en pijnstiller. Ook wordt lachgas als genotsmiddel gebruikt, vooral door jongeren. Het veroorzaakt een kortstondige roes.

Agenten overtuigden de verdachte er met getrokken wapens van om uit de auto te komen. De auto werd vervolgens onderzocht, maar de explosievenexperts vonden niets gevaarlijks. Daarop werd de omgeving weer vrijgegeven.