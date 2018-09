Opnamestop patiënten Bredase kinderpsychiater

Met de zorg van de Bredase kliniek Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie is het zo slecht gesteld dat er geen nieuwe patiënten aangenomen mogen worden. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg zijn er tekortkomingen op het gebied van deskundigheid, het voorschrijven van medicijnen en het bijhouden van patiëntendossiers.

Daardoor ontstaan risico’s voor de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid. Bonroy is een gespecialiseerde praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie, waar één psychiater werkt. Patiënten die bij hem in behandeling zijn zullen worden terugverwezen naar de huisarts of bij een andere jeugdpsychiater worden ondergebracht.

De psychiater laat weten dat hij zijn werkzaamheden eind 2018 zal beëindigen. ,,Meer zeg ik er niet over”.