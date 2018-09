Rookverbod in Groningen voor publieke ruimte

Groningen gaat als eerste stad in Nederland een rookverbod instellen in publieke ruimtes rond instellingen die daarom vragen, waaronder het Universitair Medisch Centrum Groningen. De gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met een voorstel van burgemeester en wethouders om dit mogelijk te maken.

Al ruim dertig instellingen hebben aangegeven dat zij een rookverbod rond hun gebouwen willen. ,,Het UMC staat al te trappelen om het rookverbod in te voeren”, zegt de woordvoerster van wethouder Mattias Gijsbertsen (sociale zaken en jeugdzorg). Ook scholen, de universiteit en verblijven voor kinderopvang hebben aangegeven en rookverbod te willen rond hun instellingen. Hiervoor moet wel de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden aangepast.

,,Het rookverbod in de publieke ruimte op straat voorkomt dat mensen die het gebouw in of uit gaan worden gehinderd door rook”, aldus de woordvoerster.