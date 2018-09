‘Selectiecriteria eiceldonatie te streng’

De selectiecriteria voor zowel eiceldonoren als ontvangers in Nederland zijn te streng. Dat schrijft het vakblad Medisch Contact op basis van een rapport van ethici verbonden aan het UMC Utrecht en ZonMw.

Volgens hen is het ethisch onverdedigbaar om alleenstaanden en homoseksuele of lesbische stellen categorisch te weigeren. Nu komen alleen heteroseksuele stellen in aanmerking voor het ontvangen van eicellen. Homostellen met een kinderwens gaan nu vaak naar het buitenland om hun kinderwens via een draagmoeder in vervulling te laten gaan.

De onderzoekers stellen ook dat de drie eicelbanken in Nederland een te hoge vergoeding betalen aan eiceldonoren. De huidige vergoeding voor eiceldonatie is 750 euro in het UMC Utrecht en 900 euro in het Centrum Kinderwens in Leiderdorp en Amsterdam UMC (AMC). Een te hoge vergoeding kan er echter toe leiden dat vrouwen in een financieel moeilijke situatie onvrijwillig eicellen doneren, menen de onderzoekers. Zij hebben becijferd dat dit bedrag verlaagd zou kunnen worden tot 300 euro.