Stedelijk krijgt grote schenking General Idea

Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft het archief van het Canadese collectief General Idea geschonken gekregen van AA Bronson, een van de oprichters van de driekoppige kunstenaarsgroep. Het museum is daarmee in één klap ,,hét kenniscentrum van General Idea” geworden, in de woorden van directeur Jan Willem Sieburgh.

General Idea geldt als toonaangevend kunstcollectief uit de jaren tachtig, dat internationale aandacht trok met provocerende ideeën over onder meer massamedia, aids en gender. De twee overige leden van het collectief, Felix Partz en Jorge Zontal, overleden in 1994 aan aids, waarna General Idea ophield te bestaan.

Het Stedelijk bezat al werk van het collectief, zoals Mondo Cane 2 (1984), Nightschool (1989) en een reeks video’s en tijdschriften. ,,De band met General Idea gaat ver terug. In 1979 gaf het Stedelijk hen al hun eerste tentoonstelling”, zegt Sieburgh. Het museum verzamelt het werk van de Canadezen sinds 1980.