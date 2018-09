Tien tips over beschieting coffeeshop Delft

De politie heeft tien bruikbare tips binnengekregen over de beschieting van een coffeeshop in Delft en een poging tot het beschieten van een andere coffeeshop in de stad. Tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak.

Coffeeshop The Game werd zondagochtend 16 september onder vuur genomen met een klein automatisch wapen. Enkele uren eerder stond ook al een gewapende man op de stoep van de coffeeshop aan de Breestraat, maar zijn wapen weigerde dienst. Hetzelfde gebeurde die ochtend voor een andere coffeeshop aan de Peperstraat in Delft: een man richtte zijn wapen op het pand, maar het weigerde dienst. In Opsporing Verzocht toonde de politie bewakingsbeelden van de twee mannen.

The Game, waar eerder dit jaar al een handgranaat op de stoep ontplofte, moest na de beschieting drie dagen dicht. Burgemeester Marja van Bijsterveldt besloot dat de coffeeshop daarna de deuren weer mocht openen. Na andere schietincidenten in Delft, in juni, zei ze al rekening te houden met de mogelijkheid dat sluiting van panden precies is wat de daders beogen.