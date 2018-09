360 graden ondersteuning van je auto

AUTODOC, een bedrijf opgericht in 2008 in Duitsland, verovert stilaan de Europese markt voor auto-onderdelen. De onderneming is actief in niet minder dan 23 Europese landen en beschikt over een enorm aanbod van meer dan 1.500.000 reserveonderdelen. Deze laatste worden dankzij hun nauwe samenwerking met meerdere koerierdiensten snel bij je thuis of garage geleverd.

AUTODOC levert onderdelen voor 1210 automodellen van 64 automerken. Dit wordt bereikt door een rechtstreeks contact met 280 leveranciers van kwalitatieve wisselstukken op de markt. Dit rechtstreekse contact en de grote afname zorgt er ook voor dat de prijzen een stuk lager liggen dan het gemiddelde aanbod op het wereldwijde web en in de lokale winkels. Bovendien kan je als klant genieten van regelmatige kortingen, die kunnen oplopen tot 23 procent en zelfs meer als je de applicatie installeert op je smartphone.

Relevante onderdelen

Voor het gemak van de klanten ontwikkelde AUTODOC naast de uitgebreide website een applicatie, die geïnstalleerd kan worden op smartphones en tablet met iOS of Android. Zowel de website als de applicatie bieden de mogelijkheid om te zoeken op het model van jouw auto. Als je niet zo vertrouwd bent met de details van je motor of als je tijd wil besparen, geef je simpelweg je kentekenplaat door en AUTODOC vindt jouw auto. Zo krijg je meteen alle relevante onderdelen te zien, zodat je enkel wisselstukken koopt die perfect in jouw auto passen. Toch niet zo handig met online shoppen? Chat even met een online medewerker en je krijgt professioneel advies op al jouw vragen.

Video’s en webshop

Ook de doe-het-zelvers kunnen hun hart ophalen. Heb je geen idee hoe je een luchtfilter of remblokken in je auto vervangt? Abonneer op het AUTODOC YouTube kanaal in één van de 22 talen en laat je leiden door duidelijke video’s die jou precies uitleggen hoe het moet. Dankzij de nieuwe categorieën in de webshop kan je sinds 2017 ook al het gereedschap aankopen om de klus te klaren. Daarnaast vind je er ook alle werkvloeistoffen, zoals motorolie, banden en tal van accessoires.

Nog niet overtuigd? Neem zelf een kijkje op de website of installeer de AUTODOC app. Door de optie ‘Safe Order’ aan te vinken tijdens het plaatsen van een bestelling, kan je tweehonderd dagen lang je geld terugvragen zonder een reden op te geven.

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door AUTODOC.