Eigenaar eist camping Fort Oranje terug

Eigenaar Cees Engel eist via de rechter zijn camping Fort Oranje in Rijsbergen terug. Bij de rechtbank in Breda dient woensdag daarover een kort geding tegen de gemeente Zundert.

De gemeente Zundert nam het beheer van de camping meer dan een jaar geleden over, omdat de honderden bewoners er in erbarmelijke omstandigheden leefden. Volgens juridisch adviseur Jeroen Pols van Fort Oranje bewijst nieuwe informatie dat beheer nooit de bedoeling is geweest en dat de gemeente direct de opdracht heeft gegeven om te gaan slopen. ,,Het spel is uit. De grond moet teruggegeven worden”, concludeert hij.

Het is de tweede keer dat eigenaar Cees Engel een poging waagt om de macht op het campingterrein terug te krijgen. De Raad van State oordeelde in oktober dat de gemeente het beheer terecht heeft overgenomen. De rechter bepaalde toen dat de problemen met brandveiligheid, volksgezondheid en openbare orde zwaarder wegen dan de belangen van de bewoners en de exploitant van de camping.