Eisen tot drie jaar cel in trustfraudezaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Amsterdam in een omvangrijke trustfraudezaak drie jaar gevangenisstraf geëist tegen hoofdverdachte Erwin de R. Zijn voormalige rechterhand Edward P. uit Beverwijk krijgt wat de aanklagers betreft 27 maanden celstraf. Ook wil justitie dat de twee mannen een beroepsverbod voor vijf jaar opgelegd krijgen.

Volgens de officieren van justitie is het boven elke twijfel verheven dat De R. (59) en P. (54) binnen het toenmalige trustkantoor Van Doorn Caute tussen 2002 en 2013 een ‘valsefacturenfabriek’ runden. Die sluisde via kantoren in Amsterdam, Monaco en Dubai 123 miljoen euro van klanten uit de Europese Unie weg naar belastingparadijzen over de hele wereld. De twee zijn beschuldigd van het leidinggeven aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en witwassen.

Het OM verweet De R. dat hij bij het trustkantoor doelbewust een bedrijfscultuur heeft gecreëerd, waarin belastingfraude werd gefaciliteerd. ,,Het was: u vraagt, wij draaien”, aldus de aanklaagster. Volgens haar werd een door De R. opgerichte handelstak gebruikt om ,,erop los te kunnen frauderen”. Daarbij zou het kantoor uiteindelijk ,,volledig uit de bocht zijn gevlogen”.

De officieren van justitie zetten donderdag in 120 pagina’s tot in detail uiteen hoe De R. en P. ,,van het faciliteren van witwassen hun businessmodel maakten”, waarbij ,,miljoenen euro’s belastingvrij en buiten het bereik van de fiscus verdwenen in de zakken van rijke klanten”. Eenmaal naar belastingparadijzen, al dan niet via tussenstappen, weggesluisde bedragen werden binnen het kantoor tegen royale provisies verantwoord met valse, vaak geantidateerde rekeningen voor nooit uitgevoerd werk.

De misstanden bij het trustkantoor werden in 2010 aangekaart door financier en mede-eigenaar Sam van Doorn. Hij voelde nattigheid toen hij in de boeken op verdachte transacties stuitte en deed aangifte tegen De R., met wie hij toen al gebrouilleerd was. ,,Zonder hem was de fraude vermoedelijk nooit ontdekt”, aldus de aanklager.

Maandag is het woord aan de verdediging. De uitspraak wordt begin december verwacht.