Gitaarvirtuoos bekent misbruik tien jongens

Een 26-jarige man uit Krommenie heeft in de rechtbank bekend dat hij tien jongetjes heeft misbruikt. Lars de R., die bekend werd als gitaarspelende finalist van de talentenshow ‘Holland’s got Talent’, wordt ervan beschuldigd dat hij met vier jongens in India, een Kroatische jongen en jongens in Nederland meermalen seks heeft gehad. Het jongste slachtoffer was vier jaar.

De R. zei in de rechtbank in Alkmaar zijn verantwoordelijkheid te willen nemen. ,,De slachtoffers hebben hier geen enkele schuld aan. Ik wil mijn excuses aanbieden.”

Het misbruik door De R. zou hebben plaatsgevonden gedurende ruim acht jaar tot zijn arrestatie vorig jaar.