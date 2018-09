Het grootste kinderfeest van Nederland bij Ballorig

Nog even en het grootste kinderfeest van Nederland vindt plaats. Op zaterdag 29 september wordt er in alle Ballorig vestigingen door het hele land de verjaardag van Ballorig mascotte Chat gevierd. En dat betekent één groot feest.

Na wekenlange voorbereidingen mag Chat de Ballorige kat deze zaterdag eindelijk zijn kaarsjes uitblazen. Op die dag kunnen kinderen niet alleen naar hartenlust spelen bij Ballorig, maar ook taart eten, knutselen, dansen en natuurlijk met de jarige Chat op de foto.

Bijzonder aan Chat’s grote verjaardagsfeest is dat het ook voor de grote kinderen feest is die dag. Ouders maken in aanloop naar het evenement namelijk kans op het winnen van een jaar lang gratis rijden in een Peugeot 108. (Beschikbaar gesteld door Lease ‘m Private Lease). Inschrijving verloopt via een digitaal inschrijfformulier en de winnaar krijgt op vrijdag 5 oktober bericht.

Het grootste kinderfeest van Nederland vindt in totaal in 29 Ballorig vestigingen door het hele land plaats. Ouders en kinderen kunnen via het Facebook event van hun favoriete vestiging laten weten dat ze aanwezig zullen zijn op deze feestelijke dag. Tickets zijn online of aan de deur te koop.

Kijk op de website voor de deelnemende vestigingen.