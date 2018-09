Marcouch: radicalisering aanpakken

,,Deze gebeurtenis maakt maar weer duidelijk dat we samen met het Openbaar Ministerie en de politie blijvend moeten inzetten op de aanpak van radicalisering. Ons doel is daarbij altijd het beschermen van de samenleving.’’

Dat heeft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch donderdag gezegd in een reactie op de arrestatie en invallen in zijn stad in verband met een mogelijke terroristische aanslag. Marcouch zegt ,,geschrokken’’ te zijn.

Volgens de burgemeester heeft de zaak ,,veel impact’’ op de omwonenden. De gemeente houdt nauw contact met de buurt, aldus Marcouch.