Meer bedelaars in trein, NS controleert vaker

Het aantal meldingen over bedelaars in de trein is volgens NS Veiligheid & Service na de zomer toegenomen. Met name de ‘zakdoekjesleggers’ wekken ergernis bij reizigers. Hierbij worden pakjes papieren zakdoekjes door de gehele coupe neergelegd. Het pakje wordt begeleid door een gekopieerd briefje met emotionele tekst waarmee een geldbedrag wordt gevraagd.

De bedelaars zijn volgens de NS veelal gelieerd aan criminele bendes die zich ook schuldig maken aan zakkenrollerij en winkeldiefstal.

In 2016 begon de NS een offensief tegen bedelarij met extra controle met onder meer surveillances in burger. Sindsdien is het aantal bedelaars volgens het vervoerbedrijf fors gedaald. ,,Het gaat nu om golfbewegingen in meldingen en locatie. De ene keer duiken de bedelaars op die lijn op, dan weer daar”, licht een woordvoerder toe. Waar nodig wordt extra gecontroleerd, zegt NS.

Reizigers die bedelaars zien, kunnen dat via Twitteraccount @NS_online of de klantenservice melden. Geld geven wordt sterk ontraden omdat dat bedelarij in de hand werkt.