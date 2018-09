NCTV: aanhoudingen passen in dreigingsbeeld

De aanhouding van zeven terrorismeverdachten past ,,in het huidige dreigingsbeeld”, stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De kans op een aanslag in Nederland is reëel. ,,Ook in Nederland opereren jihadistische netwerken met de intentie om aanslagen in Europa te plannen. De aanhoudingen van vandaag moeten in dat licht worden gezien”, aldus de NCTV.

Het zogeheten dreigingsniveau is naar inschatting van de NCTV al geruime tijd 4 op een schaal van 5. Dat is ongewijzigd.