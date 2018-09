Met de aanhouding van zeven mannen donderdag, is het de tweede keer in korte tijd dat volgens het Openbaar Ministerie een aanslag is voorkomen.

In juni werden in Rotterdam twee mannen aangehouden die volgens justitie op korte termijn een aanslag op de veiligheidsdiensten in Nederland wilden plegen. Ze maakten foto’s en filmpjes van de Erasmusbrug. Een van de twee maakte een film van de brug, de andere zingt daarin liederen en spreekt over martelaarschap.