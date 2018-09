Recherche onderzoekt doelwit aanslagplan nog

De recherche doet nog volop onderzoek naar de vraag welk evenement de zeven opgepakte terreurverdachten precies wilden aanvallen. ,,We kunnen er nu nog niet concreet over worden. Duidelijk is dat men op zoek was naar een groot evenement”, zegt landelijk recherchechef Wilbert Paulissen.

Tijdens de acties van donderdag heeft de politie zo’n vierhonderd mensen ingezet, vertelt de recherchechef. In Weert heeft de speciale eenheid die voor de aanhoudingen was ingezet geweld gebruikt. Een of meerdere verdachten hebben daardoor lichte verwondingen opgelopen, zegt Paulissen. Hij wil over het soort geweld niet meer kwijt.

De afgelopen maanden heeft de politie geen middel onbenut gelaten in het onderzoek naar de vermoedelijke terroristische groep. ,,Alles dat opsporings-Nederland ter beschikking heeft is uit de kast getrokken”. Zo zette de politie observatieteams in om verdachten in de gaten te houden en werden taps geplaatst op hun communicatiemiddelen. Die middelen waren toereikend, zegt Paulissen.