Rotterdam steekt 144 miljoen in veiligheid

Rotterdam steekt de komende vier jaar 144 miljoen euro in het verbeteren van de veiligheid. Hoewel de stad sinds 2001 een stuk veiliger is geworden, ziet de gemeente nieuwe bedreigingen zoals radicalisering, ondermijnende criminaliteit, polarisatie en cybercrime. Dat staat in het Veiligheidsprogramma dat donderdag is verschenen.

In kwetsbare gebieden als Rotterdam Zuid, West en het industrieterrein Spaanse Polder stelt de stad extra stadsmariniers aan om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Deze handhavers moeten ook de hardnekkige veiligheidsproblemen in hun gebied oplossen. Ook wil Rotterdam van het Rijk toestemming om gemeentelijke informatie breder te delen om zo criminelen aan te pakken. Verder wil het meer integrale controles waar naar drugs, wapens en crimineel geld wordt gezocht.

Bij de aanpak van radicalisering wordt de persoonsgebonden aanpak verstevigd. Als iemand radicaliseert, krijgt deze persoon bijvoorbeeld zorg in combinatie met een meldplicht. Ook gaat Rotterdam drukke locaties en evenementen nog beter beschermen met onder meer betonblokken en onzichtbare oplossingen.

Verder wil de stad de onrust tussen en onder verschillende bevolkingsgroepen en religies in de stad tegengaan. Deze polarisatie kan de Rotterdamse samenleving ontwrichten, stelt de gemeente. Demonstraties zoals die in maart 2017 bij het Turkse consulaat zijn voor veel Rotterdammers bedreigend, concludeert de gemeente. Rotterdam wil deze zaken aanpakken door betere informatievoorziening via sleutelfiguren, trainingen en dialogen.