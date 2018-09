Schoolschutter mag met enkelband naar huis

De 16-jarige jongen die op 14 september in en rond een school in Roermond schoten heeft gelost, mag vrijdag met een enkelband om naar huis. Dat heeft de raadkamer donderdag beslist, maakte de rechtbank Limburg bekend.

De raadkamer sprak donderdag uit dat het voorarrest met dertig dagen wordt verlengd, maar dat dit voorarrest vrijdag wordt geschorst en omgezet in naar huis gaan met enkelband. Over dertig dagen kijkt de raadkamer opnieuw naar de zaak.

De jongen wordt verdacht van poging tot doodslag dan wel poging tot toebrengen zwaar lichamelijk letsel. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de jongen uit Koningsbosch verder van het bedreigen van meerdere personen en wapenbezit.

De leerling van de school voor bijzonder onderwijs, het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg in Roermond, kwam vrijdagochtend 14 september gewapend met een licht vuurwapen, een gasalarmpistool, twee messen en een bijl op school aan. Daar heeft hij volgens de school drie keer in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. Over het motief is nog geen duidelijkheid.