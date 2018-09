Vrijdag gewoon kermis in Weert

De aanhouding van de verdachten voor een mogelijk grote terroristische aanslag in Weert heeft geen relatie met de kermis in die plaats. De politie laat donderdagavond weten dat die kermis donderdag gewoon open gaat.

De zeven verdachten werden donderdag aan het einde van de middag opgepakt in Arnhem en Weert. Sindsdien gaan er in de stad veel verhalen rond en een daarvan is dat de aanslag mogelijk bedoeld was voor de kermis. De kermis in Weert staat op zeven pleinen en is na de kermis in Tilburg de grootste van Nederland.