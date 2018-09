12 jaar cel geëist voor moord garagehouder

Tegen de 47-jarige Pieter K. is vrijdag in hoger beroep een celstraf van twaalf jaar geëist voor het beroven en doden van een garagehouder uit Alkmaar in 1997. Het lichaam van het slachtoffer werd gevonden in een auto in Schagen. De dag ervoor was de garagehouder met twee mannen, die zich voordeden als klanten, vanuit zijn bedrijf vertrokken om een proefrit te maken.

Waarschijnlijk heeft de verdachte het slachtoffer vanaf de achterbank een groot deel van de rit in een wurggreep gehouden. Aan het einde van die rit zou het tweetal het inmiddels overleden slachtoffer van zijn geld hebben beroofd. De mannen lieten de auto en het lichaam van het slachtoffer vervolgens achter.

De medeverdachte werd kort daarna al aangehouden en veroordeeld. K. liet zich echter nog geen week na de moord uitschrijven uit Nederland en vertrok naar de Filipijnen. Hij werd in 1999 door de rechtbank bij verstek veroordeeld tot negen jaar cel. De Filipijnen zetten hem in 2016 uit en bij terugkomst ging hij alsnog tegen het vonnis van zeventien jaar eerder in beroep.

De aanklager stelde dat K. heeft geprobeerd vervolging te ontlopen. ,,Hij heeft ervoor gekozen zijn leven al die jaren stilzwijgend en ongestraft voort te zetten in de kennelijke hoop dat hij ongestraft zou blijven.”

De uitspraak is op 18 oktober.