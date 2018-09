ANBO boos over dumpen Felix Meurders

Seniorenorganisatie ANBO is boos over het voornemen van BNNVARA om Felix Meurders aan de kant te zetten bij het populaire programma Spijkers met Koppen. De 72-jarige radiocoryfee moet het veld ruimen omdat de NPO een jonger publiek wil aanspreken. Het programma, dat Meurders al 24 jaar presenteert, is mateloos populair onder de iets oudere luisteraars.

,,Leeftijd is slechts een nummer”, stelt woordvoerder Renée de Vries van de ANBO. ,,Felix levert al tientallen jaren consequent hoge kwaliteit en is geliefd bij alle luisteraars. Hoe komt NPO erbij dat hij geen jong publiek kan aanspreken?”

Het lijkt de ANBO verstandig als de Publieke Omroep de trouwe luisteraars koestert in plaats van heel geforceerd jong publiek te gaan zoeken. ,,De helft van Nederland is boven de vijftig”, rekent de zegsvrouw voor. ,,Wij snappen die jacht van de adverteerders en beleidsmakers op publiek tot 45 niet zo goed.”

Op sociale media klinkt vrijdag veel kritiek op het voornemen om Meurders te dumpen als presentator van Spijkers met Koppen. Twitteraars noemen het massaal ,,een belachelijk besluit” en spreken van leeftijdsdiscriminatie. ,,De voormalige socialistische omroep geeft wel een heel slecht voorbeeld hoe het niet moet met oudere werknemers: te oud voor deze tijd, dus hup in de afvalbak”, stelt een van de klagers.

Ook BNR-hoofdredacteur Sjors Fröhlich mengt zich in de discussie. ,,Je kan fouten maken, en heel grote fouten maken…”, laat hij weten.