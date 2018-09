Delftse zonneauto bestraft, eindzege onzeker

De studenten uit Delft die meedoen aan een race voor zonneauto’s in Zuid-Afrika, zijn bestraft door de organisatie. Daardoor is de kans dat ze de race zaterdag kunnen winnen, erg klein geworden. Het Delftse team spreekt van een zware klap en een uitzonderlijk hoge straf.

Een van de studenten had een tas in een volgauto van de grote concurrent uit Japan gezet. Per ongeluk, hij was duizelig en misselijk door een voedselvergiftiging en de auto’s lijken heel erg op elkaar, zegt het Nuon Solar Team. Maar de Japanners klaagden over spionage. De organisator van de Sasol Solar Challenge besloot de Nederlanders te straffen. Ze verloren 116 kilometer van de afstand die ze tot nu toe hadden afgelegd met hun zonneauto. Daardoor veranderde hun voorsprong op de Japanners in een achterstand. Volgens het Delftse team is het moeilijk om het verschil nog goed te maken.

De auto’s moeten op zonne-energie, zonder brandstof, een zo groot mogelijke afstand afleggen door Zuid-Afrika. De auto uit Delft heeft een ingebouwde radar waarmee de auto sneller dan de bestuurder kan reageren op andere weggebruikers. Een slimme wegenkaart herkent de omgeving en de route en past het vermogen daar op aan, zodat de auto zo zuinig mogelijk rijdt.

De race begon vorige week in Johannesburg en eindigt zaterdag met een etappe naar Stellenbosch. Zondag wordt de winnaar gehuldigd in Kaapstad. Delft won de vorige twee edities van de Sasol Solar Challenge. Tot en met vrijdag heeft Delft 3515 kilometer afgelegd en de Japanse rivaal 3545 kilometer.