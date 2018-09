Hoofdverdachte moord op agent Spa langer vast

De rechtbank in Verviers verlengt opnieuw de voorlopige hechtenis van de Nederlander die wordt verdacht van de moord op een politieman in het Belgische Spa. Yvo T. blijft een maand langer in de cel, laat het Openbaar Ministerie weten.

De 36-jarige Limburger schoot agent Amaury Delhez (38) volgens justitie eind augustus in zijn hoofd tijdens een politiecontrole nadat hij even daarvoor met zijn broer en een vriend was geweigerd in een café. De politieman overleed ter plekke. Ook zou T. op een andere politieman hebben geschoten. Daarom wordt hij ook verdacht van een poging tot moord. Enkele uren na de schietpartij wist de Belgische politie hem op te pakken.

De twee anderen werden later in Nederland gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van de agent. Ze zijn half september uitgeleverd aan België. Cyril T. (35) en Mark van den B. (38) ontkennen dat ze een rol hebben gespeeld bij de schietpartij. Zij beschuldigen Yvo T. ervan te hebben geschoten.