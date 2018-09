‘Kabinet moet nu daadkracht tonen’

Om de ambitie van ‘groenste kabinet’ waar te maken, moet nu worden doorgepakt. Daarom roepen milieuorganisaties als Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu het kabinet op de ,,daadkracht te tonen die past bij de urgentie van klimaatverandering.”

De organisaties reageren daarmee op de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) na een eerste analyse van de plannen. Die concludeerden dat de halvering van de uitstoot van CO2 haalbaar is, maar dat het nog onduidelijk is wat het wie gaat kosten. Veel van de voorstellen zijn daarvoor nog niet concreet genoeg.

Installatiekoepel UNETO-VNI vindt ook dat de politiek moet doorpakken. Voorzitter Doekle Terpstra: ,,We kunnen ons geen vertraging veroorloven. We staan voor de grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Vóór 2050 moeten we acht miljoen gebouwen verduurzamen. Dat kan, maar dan moeten we nu wel aan de slag.”