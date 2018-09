Kunstmestbom relatief makkelijk te maken

Kunstmest is een geliefd product bij terroristen of andere criminelen die zelf bommen maken. Kunstmest bestaat gedeeltelijk uit ammoniumnitraat, dat vrij gemakkelijk explosief kan worden gemaakt door het te mengen met andere stoffen.

Zelfgemaakte bommen hebben niet alleen explosief materiaal nodig, maar ook een ontsteker en brandstof. Bij de explosie komt eerst de ontsteker tot ontploffing, waarna de rest van het mengsel eveneens explodeert.

Door de energie van de ontsteker verdampt het ammoniumnitraat, dat acuut een gas wordt. De ammonium- en nitraatmoleculen worden afgebroken, waardoor ineens een grote hoeveelheid zuurstofgas ontstaat. Dat veroorzaakt de drukgolf van de explosie. Vooral die drukgolf, met snelheden van ruim 300 meter per seconde, veroorzaakt de grootste schade.

Kunstmestbommen worden veel in de mijnbouw gebruikt. Maar ook terroristen weten zo’n kunstmestbom in elkaar te knutselen. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik gebruikte een autobom met kunstmest die hij in 2011 in het regeringskwartier van Oslo tot ontploffing bracht. Daardoor kwamen acht mensen om het leven.

Zelfgemaakte bommen hebben voor de makers behoorlijke risico’s. Door beweging, statische elektriciteit of hitte kunnen ze voortijdig tot ontploffing komen. In de nacht voor de aanslagen in Barcelona van vorig jaar kwamen drie terroristen om het leven toen ze bommen wilden maken van gasflessen, gevuld met propaan en butaan.

De recepten voor bommen zijn veelal simpelweg op internet te vinden. Het is bij wet verboden explosieven te maken zonder de benodigde vergunning.