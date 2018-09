Minister gaf toestemming voor antiterreuractie

De zeven mannen die donderdag zijn opgepakt op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag in Nederland, zijn aangehouden door antiterrorismeteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Voor grote, gecoördineerde acties als deze is persoonlijke toestemming van de minister van Justitie en Veiligheid nodig, in overleg met de top van het Openbaar Ministerie, de NCTV, Defensie en de politie. ,,Hoe meer geweld er te verwachten is, hoe hoger het gezag dat toestemming geeft”, zegt Remmert Heuff, hoofd van de DSI tegen het ANP.

De DSI is, zoals de dienst het zelf omschrijft, een combinatie van groen en blauw. Oftewel van militairen (groen) en politie (blauw). De dienst is grofweg te verdelen in arrestatieteams en interventieteams. Arrestatieteams rukken – na toestemming van de officier van justitie – zo’n 1600 keer per jaar uit, bijvoorbeeld bij vuurwapengevaarlijke verdachten.

Interventieteams komen alleen in actie bij meer uitzonderlijke gevallen, zoals de antiterreuractie donderdag. ,,Dat gebeurt slechts vijftien tot twintig keer per jaar”, aldus Heuff. Voor deze grote acties, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er veel geweld tegen het team gebruikt zal worden, of vanuit het team zelf nodig is, moet de minister toestemming geven. ,,Bij vooraf geplande acties dienen wij een plan van aanpak in, dat de minister goedkeurt. Maar in geval van nood kan er telefonisch toestemming gegeven worden. Dat is minutenwerk.”

Door het hele land rijden teams van de DSI rond, die ook kunnen meeluisteren in de meldkamer van de politie. ,,Als het nodig lijkt, gaan wij ook op meldingen af om de collega’s indien nodig te ondersteunen.” De teams rijden in burgerkleding – met kogelvrij vest eronder – en in ‘normale’ auto’s naar incidenten toe. Maar de kofferbak zit vol met materiaal, om direct te kunnen optreden.

Hoeveel mensen er werken wordt doelbewust niet verteld ,,om kwaadwillenden niet wijzer te maken dan ze zijn”. Wat Heuff wel kan vertellen is dat er ,,tot nu toe helaas” alleen maar mannen bij de operationele teams van de DSI werken. ,,We hebben meer mensen nodig, man en vrouw, maar door de zware, intensieve training komen niet veel mensen erdoorheen.”

Een DSI-lid moet fysiek en mentaal in topconditie zijn en snel complexe situaties in zich kunnen opnemen. ,,Actie-intelligentie noemen wij dat. Je moet het overzicht bewaren en in een oogopslag hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden”, zegt Heuff. ,,Je weet nooit of er iets gaat gebeuren, en zo ja waar, maar je moet altijd alert zijn.”