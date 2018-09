NCTV: concrete terreurdreiging geweken

Met de arrestatie van zeven terreurverdachten donderdag is de concrete dreiging van hun netwerk voorbij. Dat zegt Patricia Zorko, de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

,,De concrete dreiging voor wat betreft dit netwerk is weggenomen’’, aldus Zorko. Ze benadrukt dat het dreigingsniveau, dat met 4 op een schaal van 5 al langer ‘substantieel’ is, hetzelfde blijft.

De mannen zouden een groot evenement in het vizier hebben gehad, maar welk evenement dat was kon Zorko nog niet zeggen.

Ook over de afkomst van de verdachten, en eventuele banden met terreurbewegingen zoals Islamitische Staat kon Zorko nu niks zeggen. ,,Die vraag kan ik in het belang van het onderzoek niet beantwoorden, dat is voor het OM en de politie.’’