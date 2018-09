Ouders slachtoffers Oss bedanken voor steun

De ouders van de drie meisjes die vorig week betrokken raakten bij het tragische ongeval op een spoorwegovergang in Oss hebben vrijdag heel Nederland bedankt voor de steun die ze hebben ontvangen. Twee meisjes uit het gezin kwamen om het leven en hun oudste dochter ligt nog steeds op de afdeling intensieve zorg van het ziekenhuis.

De ouders zeggen dat ze sinds het ongeval geen idee hebben gehad wat er in Oss en Nederland leefde. ,,Pas nu dringen enkele berichten tot ons door en vertellen onze ouders hoe iedereen meeleeft. We willen daarom ook iedereen die ons een warm hart toedraagt en met ons meeleeft en ons op diverse manieren ondersteunt heel hartelijk bedanken. Het steunt ons enorm. Onze familie, onze vrienden, de buren, de school van onze kinderen, de inwoners van Oss, heel Nederland, hartelijk dank.”

Het elfjarige meisje dat het ongeluk overleefde is volgens de verklaring maandag uit coma ontwaakt. Ze is op de hoogte van het verlies van haar zusjes. Ze is redelijk helder en goed aanspreekbaar maar haar herstel gaat nog lang duren en er wacht een intensieve en zware revalidatie. De ouders bedanken alle hulpverleners die voor haar leven hebben gevochten. ,,Het is ze gelukt en we zijn ze ontzettend dankbaar.”

Door het ongeluk kwamen in totaal vier kinderen om het leven. Het elfjarige meisje en hun begeleidster overleefden de botsing tussen de trein en de stint waarin de slachtoffers zaten.