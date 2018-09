Patiëntinfo UMC Utrecht naar verkeerd adres

Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht heeft door een fout privé-informatie van patiënten naar de verkeerde adressen gestuurd. Dat heeft een woordvoerder bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door De Telegraaf.

Het gaat om mensen die in het verleden aan hun hart zijn geopereerd en sindsdien meedoen aan een onderzoek. De gegevens betreffen onder meer naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. In totaal nemen zo’n 900 mensen deel aan het onderzoek. Maar van hoeveel mensen gegevens naar verkeerde adressen zijn gestuurd kon de woordvoerder niet zeggen. Wel zegt hij dat er geen medische informatie buiten deze groep terecht is gekomen.

Volgens het ziekenhuis ligt de fout bij de drukker. In een excuusbrief aan de patiënten schrijft UMC Utrecht: ,,Door een technisch probleem zijn de verkeerde contactgegevens samengevoegd”.