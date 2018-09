Ruim 17 miljoen voor 7 wetenschapsprojecten

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in totaal 17,9 miljoen euro toegekend aan zeven projecten van Nederlandse onderzoekers. De bedragen lopen uiteen van 1,5 tot 3,5 miljoen euro.

Het NWO heeft 24 aanvragen binnen gekregen en heeft daar uiteindelijk zeven projecten uit gekozen die geld krijgen. Er is volgens de organisatie gekeken naar het maatschappelijk belang, de kwaliteit van het onderzoek en naar de nationale functie. Daarnaast wordt ook de onderzoeksopzet beoordeeld.

Het Nationaal Instituut voor subatomaire fysica is een van de organisaties die geld heeft gekregen. Dat is bedoeld voor onderzoek in Italië naar zwaartekrachtsgolven van de oerknal. ,,Met het toegekende budget kan een reeks nieuwe technieken worden toegepast om trillingen en ruis van buiten de detector nog verder uit te bannen”, laat het instituut weten in een reactie.