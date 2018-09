Rutte: waakzaam blijven na verijdelde aanslag

Ook na de arrestaties van terreurverdachten blijft het belangrijk dat Nederland waakzaam blijft. De dreiging is immers al langer substantieel en blijft dat voorlopig, zei premier Mark Rutte vrijdag. Inhoudelijk wilde hij maar weinig kwijt over de zaak.

Rutte herhaalde dat de dreiging die van de donderdag opgepakte terreurcel uitging nu is geweken. ,,Het is belangrijk waakzaam te blijven. Wat gisteren naar buiten kwam, past in het dreigingsbeeld. Het risico op een aanslag is nog steeds reëel.”

De kans op een aanslag uitsluiten zal nooit mogelijk zijn, aldus Rutte, maar de mensen van onder meer de inlichtingendiensten en politie ,,blijven alert”.

Volgens Rutte moeten Nederlanders niet hun leven laten ontwrichten door de dreiging die bestaat. ,,We moeten ons leven blijven leven. Het grootste cadeau dat je deze types kan geven is dat wij ons leven gaan aanpassen. Iedereen moet zijn leven blijven leven”, benadrukte de premier, maar tegelijkertijd moeten Nederlanders ,,niet naïef zijn. We leven in tijden waarin die dreiging reëel is.”