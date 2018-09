Slob: mogelijk meer geld voor zij-instromers

Als het geld dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor zij-instromers in het onderwijs voortijdig op raakt, moet er geld bij. Dat heeft minister Arie Slob gezegd.

De Dienst Uitvoering Onderwijs trok vrijdag in dagblad Trouw aan de bel. De 3,2 miljoen euro die voor dit jaar was vrijgemaakt om mensen met andere beroepen voor de klas te krijgen, is nu al bijna op.

Slob benadrukt dat er tot dusver geen aanvragen voor de subsidiepot zijn afgewezen. ,,Als blijkt dat er geen geld meer is, gaan we alles doen om te zorgen dat er meer geld beschikbaar komt’’, aldus Slob, die ook de positieve kant wil benadrukken. Dat het potje bijna leeg is, is ,,eigenlijk heel erg goed nieuws. Dat betekent dat veel mensen zeggen ‘Hey, dat beroep van docent, daar zien we wat in’.”