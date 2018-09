Terrorismeverdachten hadden 100 kilo kunstmest

Bij de zeven verdachten die donderdag zijn opgepakt vanwege het plannen van een aanslag, zijn onder meer aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen voor explosieven voor bomvesten gevonden en 100 kilo kunstmest, dat mogelijk geschikt is voor het maken van een autobom. Deze spullen zijn in beslag genomen bij doorzoekingen van de huizen van de verdachten.

De mannen, tussen de 21 en 34 jaar, zijn opgepakt in Arnhem en Weert. Drie verdachten komen uit Arnhem, twee uit Rotterdam, een uit Vlaardingen en een uit Huissen. De zeven blijven langer in voorarrest zitten, is vrijdag besloten. Ze zitten nog in beperkingen, dat wil zeggen dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben en niet met de buitenwereld. Woensdag wordt opnieuw gekeken naar hun voorlopige hechtenis. Het Openbaar Ministerie gaat de rechter-commissaris dan vragen de mannen nog eens veertien dagen in hechtenis te houden.

Volgens het OM wilden de verdachten bij een grote terroristische aanslag op een niet nader genoemd evenement machinegeweren (kalasjnikovs) en bomvesten gebruiken. Op een andere plaats wilden ze een autobom laten ontploffen. Welk evenement de mannen op het oog hadden, is nog onderwerp van onderzoek. Het OM kan daarover geen mededelingen doen.

De groep kwam in beeld door een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) afgelopen april over een 34-jarige Irakees uit Arnhem. Die man, Hardi N., was toen al maanden in beeld bij de inlichtingendiensten. N. werd in 2017 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 21 maanden voorwaardelijk, voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied waar terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) actief is. Dat geldt ook voor twee andere verdachten.