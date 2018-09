Voetbalgame FIFA 19 op de markt

Het nieuwe voetbalseizoen is al weer een tijdje bezig, en nu kunnen ook de voetbalgamers aan de slag. Op vrijdag komt namelijk een van de populairste games ter wereld op de markt, en dus ook in Nederland: FIFA 19. Het is de nieuwste versie van het voetbalspel van maker EA Sports. Voorganger FIFA 18 werd wereldwijd miljoenen keren verkocht.

Gamers kunnen in FIFA 19 kiezen uit 700 beschikbare clubs, waaronder de achttien clubs uit de Eredivisie, en vervolgens hun eigen team bij elkaar kopen. Ook kunnen ze ervoor kiezen met een nationaal team te spelen, zoals bijvoorbeeld Oranje. De beste beschikbare spelers van nu in de game zijn Cristiano Ronaldo van Juventus en Lionel Messi van FC Barcelona. Arjen Robben en Virgil van Dijk zijn de enige actieve Nederlandse spelers in de top 100. Maar gamers kunnen ook kiezen voor legendes als Johan Cruijff, Ronaldinho of Pelé. Voor het eerst kunnen gamers proberen internationale competities als de Champions League en de Europa League te winnen. Daarnaast kunnen ze drie verzonnen personages een carrière laten doorlopen, als verhaallijn.

FIFA 19 is beschikbaar voor spelcomputers als de PlayStations 3 en 4, de Xbox 360 en de Xbox One, de Nintendo Switch en voor computers met Microsoft Windows.