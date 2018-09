Delfts exoskelet wint behendigheidswedstrijd

Een door Delftse studenten ontworpen exoskelet is in het Duitse Düsseldorf winnaar geworden van de Cybathlon Experience, een internationale obstakelrace voor exoskeletten. Dat zijn robotische harnassen voor mensen met een dwarslaesie.

Het exoskelet werd gedragen door Sjaan Quirijns, die sinds 2000 een dwarslaesie heeft. Zij behaalde met de MARCH III de snelste tijd en het hoogste aantal punten. Dankzij verbeteringen aan het pak en intensieve training van Sjaan wist zij de obstakelbaan met vier verschillende hindernissen in iets meer dan 9 minuten succesvol af te ronden.

De Cybathlon Experience vond de afgelopen dagen plaats op de Rehacare, de Duitse vakbeurs voor revalidatie techniek. Verschillende academische en commerciële teams streden tegen elkaar in een race waarbij vier verschillende obstakels moeten worden voltooid.

Student Lennart Schut, teammanager van Project MARCH: ,,We zijn ontzettend trots op deze eerste plek! Maar, nog belangrijker vinden we dat we met de ontwikkeling van deze techniek bijdragen aan het teruggeven van mobiliteit aan mensen met een dwarslaesie.”