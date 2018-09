Ongeveer een maand eerder dan gemiddeld is de eerste nachtvorst in Nederland een feit. In Twente daalde het kwik tot -0,4 graden, melden Weeronline en Weerplaza. Volgens de weerbureaus wordt over het algemeen de eerste nachtvorst pas rond 23 oktober gemeten.

Van een record is ook weer geen sprake, om dat aan te scherpen had de eerste nachtelijke vorst zich voor 15 september moeten aandienen. Vorig jaar liet de nachtvorst juist wat langer op zich wachten, tot 6 november.