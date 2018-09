Honderden mensen bij stille tocht Papendrecht

Ongeveer vierhonderd mensen hebben in Papendrecht meegelopen in een stille tocht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het gezinsdrama van vorige week zaterdag. Daarbij kwamen een echtpaar en hun twee kinderen om het leven bij een brand.

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke hield zaterdagmiddag een toespraak, waarna een minuut stilte volgde. Ook werden er gedichten voorgelezen en deelnemers aan de tocht legden bloemen in veel kleuren waarmee een hart werd gevormd. De kinderen die aanwezig waren bliezen bellen ter herinnering aan de twee kinderen die zijn overleden. De bloemen zullen later worden neergelegd bij het huis waar het drama zich afspeelde, meldt de gemeente.

Het drama voltrok zich toen man vorige week waarschijnlijk zijn vrouw en twee jonge kinderen om het leven bracht en vervolgens zelfmoord pleegde. Hulpdiensten kwamen afgelopen zaterdag af op een brandmelding en vonden in de woning vier lichamen.

Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, is nog in volle gang.