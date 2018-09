Politie onderzoekt mogelijke schoten in bos

De politie onderzoekt een vreemd incident in een bos bij Hattem en Wezep. Er was een melding binnengekomen dat er een schot of knal was gehoord en de boswachter had twee mannen het bos in Gelderland uit zien rennen. Volgens een andere getuige ging het om ,,mannen in lange gewaden”.

De politie is een onderzoek naar het mogelijke schietincident begonnen, onder meer met een helikopter. In het bos werd niemand gevonden. De politie benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat er iemand is beschoten, wel is er mogelijk geschoten. Meer informatie kan de politie momenteel niet geven.