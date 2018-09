Rutte betuigt medeleven met Sulawesi

Premier Mark Rutte heeft zijn medeleven betuigd na de aardbeving en tsunami die het Indonesische eiland Sulawesi hebben getroffen.

,,Verschrikkelijke berichten”, aldus Rutte, die via Twitter laat weten dat zijn gedachten zijn ,,bij alle slachtoffers van dit brute natuurgeweld”. Hij herhaalt dat er op dit moment geen berichten zijn over Nederlandse slachtoffers. ,,Mijn condoleances breng ik over aan president Widodo.”

Ook de Europese Commissie heeft haar zorg overgebracht: ,,Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en alle betrokkenen zoals de mensen die de eerste hulp bieden en onder moeilijke omstandigheden proberen levens te redden.” Een aardbeving heeft vrijdag het noordwesten van Sulawesi getroffen.

Er zijn langs de kust vele honderden doden en gewonden gevallen nadat de beving een vloedgolf had veroorzaakt. Vooralsnog zij er vrijwel uitsluitend berichten over schade en slachtoffers in provinciehoofdstad Palu. Wat andere plaatsen langs de kust in de regio is overkomen, is nog onduidelijk.