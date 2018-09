Een zestienjarige jongen uit Gorinchem is overleden na een val met zijn scooter. De tiener verloor op het Hendrik Tollensplantsoen in zijn woonplaats de macht over het stuur. In zijn val raakte hij volgens de politie drie stilstaande voertuigen.

De zwaargewonde jongen is met spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar aan zijn verwondingen overleden.