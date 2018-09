Vijftien mensen onwel in huis Capelle

In een huis in Capelle aan den IJssel zijn vijftien mensen mensen onwel geworden door een onbekende stof. In het huis werd door de aanwezigen een vreemde geur geroken. De getroffenen worden nagekeken door medewerkers van de ambulancedienst.

Na onderzoek werd duidelijk dat toestand van de getroffenen in de frisse lucht snel verbeterde. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Metingen en onderzoek hebben geen oorzaak opgeleverd. De brandweer heeft de woning na het doorluchten weer vrijgegeven en heeft het advies gegeven de woning te blijven ventileren.