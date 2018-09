Aankopen Vereniging Rembrandt in één expo

De Vereniging Rembrandt laat de komende vier maanden tachtig werken zien die veertig Nederlandse musea in de afgelopen tien jaar met haar steun hebben kunnen kopen. De expositie is vanaf zondag te bezoeken in het Kröller-Müller Museum in Otterlo onder de titel Als kunst je lief is.

De gelegenheidscollectie in Otterlo is erg gevarieerd: van een 3000 jaar oud Egyptisch beeld uit het Allard Pierson Museum in Amsterdam tot een twee jaar oud schilderij van Neo Rauch uit Museum de Fundatie in Zwolle.

Peter Hecht stelde de tentoonstelling samen en schreef er een boekje over verzamelen en aankopen bij. ,,Het verzamelen van de belangrijkste oude meesters is moeilijk geworden. Ze zijn zeldzaam en mogen nog maar zelden worden geëxporteerd uit de landen waar zij zich nu bevinden. Italië, Frankrijk en Spanje houden vast wat zich nog binnen hun landsgrenzen in particulier bezit bevindt, Engeland heeft een goed functionerende wet die de ongewenste export van cultuurgoederen voorkomt. En de markt doet de rest. Meer dan 380 miljoen euro voor een kapot en onaantrekkelijk schilderij dat als de laatste Da Vinci in de markt werd gezet”, schrijft hij.

Maar ,,het verzamelen van eigentijdse kunst is in termen van wikken en wegen misschien nog wel het moeilijkst, omdat zij nog zo in beweging is en de markt nergens zo snel piekt als daar”, aldus Hecht verder. Fusien Bijl de Vroe, directeur van de Vereniging Rembrandt, laat op de eigen site toch een hoopgevend geluid horen: ,,De tentoonstelling laat zien wat met hulp van velen nog steeds mogelijk is.”

De Vereniging Rembrandt verleent al sinds 1883 steun bij kunstaankopen door Nederlandse musea. Inmiddels zijn er al meer dan tweeduizend werken met haar hulp verworven. De pot van de vereniging wordt gevuld door contributies van de 15.500 leden, giften, nalatenschappen, opbrengst uit vermogen en een jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij.