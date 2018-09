Duizenden bezoekers op jubileumfeestje LINDA.

Het vijftienjarig bestaan van LINDA. is gevierd door duizenden vrouwen. Het LINDA.festival, dat dit jaar volledig in het teken stond van het jubileum van het tijdschrift rond Linda de Mol, trok 16.750 bezoekers. ,,Daar zijn we superblij mee”, aldus een woordvoerder van het blad.

Het tweedaagse LINDA.festival wist ook dit jaar meer bezoekers te trekken. Vorig jaar kwamen 14.500 bezoekers, vooral vrouwen, naar het festivalterrein in Zaandam voor optredens en workshops. De eerste editie van het festival trok in 2016 zo’n 12.000 bezoekers.

Ook Linda de Mol zelf was van de partij op ‘haar’ festival. Zij vertelde de bezoeksters zondag dat ze zich ,,net een popster” voelde, toen ze met gejuich werd ontvangen op het podium. Aan de hand van de covers blikte Linda terug op vijftien jaar LINDA. Haar hoogtepunt was LINDA.lijnt, haar afvalrace die ze vastlegde en die in het hele land navolging kreeg.