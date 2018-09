Jan Nagel: vertrek Meurders is grote blunder

Jan Nagel, fractievoorzitter van 50PLUS in de Eerste Kamer, vindt het ,,absurd” dat Felix Meurders het radioprogramma Spijkers met Koppen moet verlaten. Nagel, die Meurders 45 jaar geleden aannam, noemt het gedwongen vertrek ,,een grote blunder” en heeft Peter de Vries, directeur radio van BNNVARA, opgeroepen terug te komen op het besluit.

,,Het gaat hier om pure leeftijdsdiscriminatie”, zegt Nagel, die twintig jaar lang hoofd informatie televisie en radio was bij de VARA. ,,Bij Feyenoord stelt men een oudere speler als Dirk Kuyt op ondanks zijn leeftijd als hij goed genoeg en populair is. Maar bij de publieke omroep leeft men niet in de moderne tijd maar nog in de vorige eeuw toen 72 jaar echt oud was.”

Het nieuws over het vertrek van de 72-jarige Meurders, dat vrijdag bekend werd, heeft tot veel boze reacties geleid.