Koning toont medeleven met Sulawesi

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in een officiële reactie op de natuurramp op het Indonesische eiland Sulawesi hun medeleven betoond.

,,De verwoestende gevolgen van de aardbeving op Sulawesi en de tsunami daarna worden steeds duidelijker. Het natuurgeweld heeft veel slachtoffers geëist. Wij leven mee met de getroffen families en zijn in gedachten bij hen. Allen die te midden van deze ontreddering hulp bieden aan de mensen die in nood zijn, wensen wij kracht toe”, aldus de verklaring van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zondagmiddag.

Het aantal doden dat is gevallen bij de ramp is zondag de achthonderd overstegen. De autoriteiten meldden dat er al 832 doden zijn geteld. Het getal is slechts voorlopig, gevreesd wordt voor meer slachtoffers. De meeste doden vielen als gevolg van de tsunami. Ook zijn zeker vijfhonderd gewonden gevallen.