Nationale Opera wuift Pierre Audi uit

In Amsterdam wordt zondag Pierre Audi met een speciaal verrassingsprogramma uitgewuifd als directeur van de Nationale Opera.

Audi neemt na dertig jaar afscheid, een periode waarin hij sterk zijn moderne stempel op het gezelschap drukte en het toonaangevend maakte in de hedendaagse operawereld. Audi gaat verder als algemeen directeur van het Franse Festival d’Aix-en-Provence, waar opera ook een grote rol speelt.

Sophie de Lint wordt de nieuwe directeur van De Nationale Opera. De Lint, geboren in Rotterdam, was directeur van de Opera Zürich, die onder haar leiding werd uitgeroepen tot OperaCompany of the Year 2014. De Lint bekleedde al verschillende artistieke en managementposities in de operawereld.

Audi, zestig jaar geleden geboren in de Libanese hoofdstad Beiroet, ontving dit jaar van koning Willem-Alexander de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap in de Huisorde van Oranje, wegens grote verdiensten voor opera en muziektheater. Met de komst van prinses Beatrix krijgt de voorstelling ’30 jaar Pierre Audi en De Nationale Opera’ zondag ook nog een koninklijk tintje.